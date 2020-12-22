'Hayalimdeki Sahneler' İstanbul Modern Seçkisi'nde!

Biz de Varız! seçkisinde yapıyor.
Yavuz Özkan’ın yönettiği “İki Kadın” ile Atıf Yılmaz’ın “Dul Bir Kadın” ve “Kadının Adı Yok” filmlerinden yola çıkarak, Türkiye sinemasında görmezden gelinmiş kuir arzu temsillerinin peşine düşen belgesel, 23-25 Aralık tarihleri arasında istanbulmodern.org üzerinden çevrimiçi ve ücretsiz izlenebilecek.
Seçki kapsamında gerçekleşecek ve film ekibinin katılacağı özel söyleşi ise, 24 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00’de İstanbul Modern’in YouTube'da kanalında canlı olarak izlenebilecek.
|Kadının Adı Yok (canlandırma)
Sansürlenen kuir arzu
Metin Akdemir’in yazıp yönettiği, yapımcılığını Emre Kaya ve İrem Akbal’un üstlendiği Hayalimdeki Sahneler, Atıf Yılmaz’ın 1985 yapımı “Dul Bir Kadın” ve 1987 tarihli “Kadının Adı Yok” filmleri ile Yavuz Özkan’ın 1992’de çektiği “İki Kadın” filminden yola çıkarak, Türkiye sinemasında kuir arzuya uygulanan sansürü ve otosansürü tartışmaya açıyor.
Deniz Türkali, Hale Soygazi, Nur Sürer, Serap Aksoy gibi oyuncuların yanı sıra sinema yazarı Engin Ertan ve akademisyenler Özlem Güçlü ve Umut Tümay Arslan’ın da konuk olduğu belgesel, bu üç filmin utangaç birer örnek mi, yoksa Türkiye sinemasında kuir’i konu edinen “cesur filmler” mi olduğu sorusunun peşine düşüyor.
[alt] Platform yapımı olan film, ilk gösterimini Ekim ayında 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yapmış, İstanbullu seyirciyle de ilk kez 39. İstanbul Film Festivali’nde buluşmuştu.
Eleştirmenlerin büyük ilgisiyle karşılanan film Aralık başında, Amsterdam’da düzenlenen Kuir ve Göçmen Filmleri Festivali’nde uluslararası prömiyerini yapmış ve ayrıca Belgrad’da Merlinka Festivali, Yunanistan’da da Aphrodite Kuir-Feminist Film Festivali’nin programlarında gösterilmişti.
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