Dünyada son bir iz bırakmak isteyen adam onlara ölümcül bir ders vermek için Rachel ve sevdiklerini hedef alır.
Her an dengesizleşebilecek bir insana ne kadar yakın olabileceğimizi gösteren bu tehlikeli kedi fare oyununda bizi tahmin edilemez ve dehşet verici bir son bekliyor.
Derrick Borte’nin yönettiği ve Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson ile Juliene Joyner’in oynadığı Unhinged / Dengesiz, 23 Ekim 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Tanweer Film tarafından vizyona çıkarıldı."
Çok afedersiniz- götü göbeği salıp öküz gibi olunca kendini yolların fatihi, trafik magandalarının şahı, masum canların azraili ya da 'terminator' zanneden bir adet 'villain' (aşırı semirmiş Russell Crowe) ihtiva eden, gerilimi 'göreceli', aksiyonu mebzul bir film Unhinged..
Gerilimin göreceli olmasının yegâne nedeni, Russell biraderimizin -amaç o olmadığı halde- kahkaha atmamıza neden olan, abartılı hâl ve tavırları..
Yâni bir oyuncuya bir rol, anca bu kadar uyumsuz olur..
Tabii bu adamı böylesine komik durumlara düşüren şeyin başında senaryo geliyor..
Mantık denen şeyi mantı niyetine yemiş bitirmiş (lan yoksa onu da Russell Crowe mu yedi!), mevzusunun gerektirdiği gerçekçilikten tamamen uzak bu senaryonun amacı ya da demek istediği aslında gayet basit: 'Baştan sona, alabildiğine aksiyon olsun, sürekli arabalar birbirine girip parçalansın, bol miktarda insanın yüzü gözü dağılıp, kanlar içinde etrafa saçılsın da gerisini ne düşüneceğim ki; bence, çok istiyorlarsa eğer onu da parayı bastırıp bizi izleyen sevgili seyircilerimiz düşünsün.. öpüyorum hepsini!'
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