'Les traducteurs / Sırlar Kitabı' bu cuma sinemalarda!

Farklı ülkelerden gelen dokuz çevirmeni bir malikanede izole edecek ve dünyanın heyecanla beklediği kitabı dokuz dilde aynı anda satışa sürecektir.
Telefon, internet yoktur ve her yerde güvenlik görevlileri vardır.
Çevirmenlerinin hayatla olan tüm bağlantısını kesmesine rağmen sayfalar yavaş yavaş internete sızmaya başlayınca Eric’in bu incelikli planı tamamen alt üst olur.
Kitabın tümü sızmadan önce ne pahasına olursa olsun hırsızı bulmak zorundadır.
Bütün çevirmenler şüphelidir.
Aksiyon filmlerinin aranan yıldızı Bond kızı Olga Kurylenko, Matrix serisinin kötü adamı olarak tanınan Lambert Wilson ve Netflix’in popüler dizilerinden The End of the F***ing World ile yıldızı parlayan Alex Lawther’ın başrollerinde olduğu muhteşem bir gerilim.
Son yılların en orijinal gerilimi.
Cineseries
Sıradan suç filmlerinden çok farklı, karakterlerin hepsi şüpheli.
Hollywood Reporter
En başından nereye gideceğini tahmin edilemeyen, şaşırtıcı bir gerilim.
Film Inquiry
Sonuna kadar gerilimi düşürmeyen, olağanüstü bir şüphe oyunu.
Morning Post
Koridorlarında kaybolacağınız gerçek bir labirent.
Daily Post
Les traducteurs / Sırlar Kitabı / The Translators, 4 Eylül'de sinemalarda..
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Yönetmen Regis Roinsard, Dan Brown’un Cehennem (Inferno) kitabının 12 çevirmen tarafından İtalya’daki bir depoda izole bir ortamda çevrilmesinden esinlenerek senaryoyu kaleme aldı.
Filmin oyuncularını bulmak tam 1 yıl sürdü. Rol gereği tüm oyuncuların akıcı bir şekilde Fransız konuşuyor olması gerekiyordu. Fransızca’yı çok iyi anlamasına rağmen akıcı bir şekilde konuşamayan Yunan oyuncu Manolis Mavromatakis, sadece bu rol için Fransızca repliklerini fonetik olarak ezberledi.
Aynı zamanda bir bariton olan başroldeki Lambert Wilson’ın yayınlanmış iki müzik albümü var.
Olga Kurylenko, The Water Diviner / Son Umut filminde canlandırdığı “Ayşe” rolü için Türkçe dersleri almıştı.
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