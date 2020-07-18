Kısa Filmler Köprüde Buluşuyor!

15. senesinde Anadolu Efes’in katkılarıyla çevrimiçi olarak düzenlenen Köprüde Buluşmalar, bu yıl Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmaya devam etmek amacı ile gerekli önlemleri alarak Asteros Film desteği ile düzenlenecek 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 - 23 Eylül tarihleri arasında çevirimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan atölyelerin dördüncüsü için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2020.
Başvurular arasından seçilecek 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini sinema sektöründen deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılar ile grup çalışması formatında çalışarak geliştirecekler.
Ayrıca görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, cast direktörü, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile yapılacak derslerde yapım sürecine hazırlanacaklar.
Atölyenin sonunda ekipler yapımcı – yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenler ile birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyasını hazırlamış olacaklar.
Atölyeye katılan sinemacılara sertifika verilecek.
Şimdiye kadar atölyeye katılan filmlerden Aylin (Ozan Yoleri), Bugün Ölmek İstemiyorum (Onur Sefer) ve Manzara (Büşra Atamer Balkan) çekimlerini tamamladı.
Aylin filmi dünya prömiyerini Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nde yaparken yönetmenliğini Deniz Göktaş’ın üstlendiği Tatilin İlk Günü çekimlerini tamamladı ve Sami Morhayim’in yönetmenliğini yapacağı Susam projesi Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN MALZEMELER
Logline (Senaryonun esas konusunun bir cümle ile özeti)
Sinopsis- en fazla 250 kelime
Kısa film senaryosu- en fazla 15 sayfa
Yazar/yönetmen ve yapımcı biyografisi (varsa filmografi)- her biri için en fazla 70 kelime
Yönetmen görüşü- en fazla 300 kelime
Yapımcı görüşü- en fazla 300 kelime (Bu metin atölyeye neden katılmak istediğinizi ve projenizin yapım stratejisini içermelidir.)
Tahmini özet bütçe (Senaryo geliştirme, ön hazırlık, prodüksiyon, post-prodüksiyon, pazarlama ve festival masraflarının toplam rakamlarını içermelidir. Detaylı bütçe dökümü istenmemektedir.)
Finans planı (Bütçede belirtilen rakamı hangi kaynaklardan karşılayacağınızı ya da karşılamayı planladığınızı belirtmelidir.)
Referans görsel
(Burs başvurusu yapmanız halinde) Neden bursa ihtiyacınızın olduğunu anlatan yazı.
KISA FİLM ATÖLYESİ PROGRAMI
17 Temmuz Cuma Başvuru açılış
10 Ağustos Pazartesi Başvuru kapanış
2 Eylül Çarşamba Seçilenler açıklanır
14 Eylül Pazartesi Grup çalışması 1: Sunumlar, eğitmenler ile ders ve senaryoların analizi
15-16-17 Eylül Senaryo ikinci yazım çalışması
18 Eylül Cuma Grup çalışması 2: ikinci yazım senaryoların analizi, eğitmenler ile ders
19-20 Eylül Senaryo üçüncü yazım çalışması
21 Eylül Salı Grup çalışması 3: senaryoların görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeni ile analizi, eğitmenler ile ders
22 Eylül Çarşamba Grup çalışması 3: senaryoların cast direktörü, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile analizi, eğitmenler ile ders
23 Eylül Perşembe Grup çalışması: 4 yapım danışmanı ile proje sunum dosyası hazırlama, yapımcılara sunum
ATÖLYE ÜCRETLERİ VE BURS OLANAKLARI
Yönetmen ve yapımcıdan oluşan ekipler için online atölyeye katılım ücreti 500 TL’dir.
Başvuru sırasında eklenecek yazı ile belirlenecek 3 projeye biri Köprüde Buluşmalar ve ikisi Short by Short tarafından olmak üzere burs sağlanacaktır.
ÖDÜLLER
Short By Short 5000 TL prodüksiyon desteği*
Film Rental İstanbul- Red Raven 4.5K kamera desteği*
* Çekime ilk başlayan projeye verilecektir.
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