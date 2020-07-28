Ankara’da 15 kısa film yarışacak!

|Huşbe!
258 filmin başvuru yaptığı ve festivalin Onursal Başkanı Oğuz Onaran, akademisyen Gizem Akgülgil Mutlu ve sinema yazarı Hasan Nadir Derin’in ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 15 film seçildi.
3-11 Eylül tarihleri arasında 31. kez yapılacak festivalde yarışacak, akademisyen Andreas Treske, yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Şenay Gürler’den oluşan jürinin değerlendireceği 15 kısa film, Ankara’da ilk kez ve sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.
|Topanga
Anıl Kaya ve Özgür Önurme’nin birlikte yönettiği “Akvaryum”, Ayçıl Yeltan’ın “Topanga”, Büşra Bülbül’ün “Çamaşırsuyu”, Erinç Durlanık’ın “Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi”, Murat Emir Eren’in “Evde Yok”, Mustafa Gürbüz’ün “Meryem Ana”, Nursel Doğan’ın “Huşbe! (Sus!)”, Ragıp Türk’ün “Tor”, Ramazan Kılıç’ın “Servis”, Umut Evirgen’in “İyi Yemek Öldürür”, Selman Deniz’in “Veger (Dönüş)”, Yasemin Demirci’nin “İklim Değişimi”, Yavuz Akyıldız’ın “Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye”, Yeşim Tonbaz Güler’in “Münhasır” ve Yılmaz Özdil’in “Barê Giran (Ağır Yük)” adlı filmleri 10 bin TL değerindeki En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak.
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