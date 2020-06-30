Kaçınılmaz olarak kendi hayatı da değişecek olan Céléstine'in günlüğündeki notlar; öncelikle, Fransa'nın belli bir dönemindeki olaylara ve insanlara, sonra da tüm zamanların insani davranışlarına dair bilgiler içermektedir.. Lütfen bu bilgilerden yararlanalım!.
Korona Günleri'ni de fırsat bilerek tüm eserlerini hatmetmeye çalıştığım büyük yönetmen Luis Buñuel'in 1964 yılı yapımı bu filminde, kendisinin en çarpıcı özelliği olan 'Sürrealist' tasvirlerden tamamen uzak durduğunu, ama diğer tüm sanatsal ve sınıfsal duyarlılıklarını en üst düzeyde yansıttığını söylemek mümkün..
Fransız sinemasının 2017 yılında yitirdiğimiz efsanesi Jeanne Moreau'nun canlandırdığı 'güzel ve deneyimli' hizmetçi Céléstine, yanlarında çalıştığı ailenin -burjuva küstahlığını içselleştirmiş- iki erkeğinin asılmalarını, 'kocasından nefret eden' kadının da kıskançlığını falan ustaca manevralarla etkisiz hale getirmeyi bilir..
Bu sırada, konağın Faşist, doğal olarak da Sapık Arabacı'sının bu kadroya katılması ve üstelik bu pislik herifin şirin küçük kızımız Claire'i tecavüz ederek öldürmesiyle gelişen ve de değişen durumlar neticesinde Céléstine sınıf atlayarak, hâzâ bir burjuva hanımefendisine dönüşecektir..
"Değil mi ki zenginim, öyleyse her şeyi keyfimce yapar, istediğimi sahiplenir, canımı sıkanı da anında sepetlerim" anlayışlı burjuva sınıfını ve onun riyakâr ahlâk anlayışını -burada da- eleştiren Buñuel; aynı eleştiri oklarını, Fransa'nın -arabacısından zangoçuna- Devrim ve Cumhuriyet karşıtı tüm gerici Faşistlerine de saplar..
Öte yandan, 'frijit' karısı tarafından sürekli reddedilen, Céléstine'i de bir türlü punduna getiremeyen beyefendiyi, dürtülerinin ha bire dürtmesine en sonunda dayanamayarak 'nefes alsın yeter' konseptiyle harekete geçiren Buñuel; 'erkek' denen yaratığın, komik olduğu kadar 'içler acısı' da olan fıtratını, en net haliyle ortaya koyacaktır..
|Jeanne Moreau yönetmenle
Le journal d'une femme de chambre / Bir Oda Hizmetçisinin Günlüğü / Diary of a Chambermaid
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Octave Mirbeau (roman), Luis Buñuel ve Jean-Claude Carrière (uyarlama)
Oyuncular: Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli, Daniel Ivernel, Muni, Françoise Lugagne
Yapım: 1964, Fransa / İtalya, 97'
8,5 /10
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