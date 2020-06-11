'Home / Yuva'yı 16 Haziran'a kadar izle!

Japonya’dan İtalya’ya farklı coğrafyalarda geçen bu dört filmlik seçki, önemli bir olay sonucu hayatları değişen karakterlere odaklanırken ev ile dışarısının, kapının ötesindeki gerçeklikle yüzleşmenin, sosyal ilişki kavramının yeni anlamlar kazandığı bu günleri de yansıtan durumlara bakıyor.
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Yönetmen: Ursula Meier
Oyuncular: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Kacey Mottet Klein
Fransa, İsviçre, Belçika | HDD, Renkli, 95’ | Fransızca
Türkiye Hakları: Filmartı
Marthe, Michel ve üç çocuklarının kendi halinde sürüp giden mutlu hayatları, evlerinin hemen yanı başında on yıldır atıl duran otoyolun trafiğe açılmasıyla alt üst olur.
Issız bir bölgedeki evlerinin hemen önünden geçen bu yolun işlevsizliğinin aileye tanıdığı özgürlük ve yalıtılmışlık hissi birden ellerinden alınınca “normal” hayatlarının akışı da sekteye uğrar.
Her gün artan trafiğin sesi, oluşturduğu kirlilik, yok olan mahremiyetleri ve daralan yaşam alanlarının içinde giderek daha da sıkışan aile, kendilerine bir çıkış yolu aramak zorunda kalır.
Gösterim Tarihleri: 11 - 16 Haziran 2020
İçerik gösterimi Türkiye ile sınırlıdır.
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