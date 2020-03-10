10.03.2020
'Av'ın teaser fragmanı yayınlandı!
Çıkan arbedede Fırat ölür, Ayşe kaçar.
Ailesinin çiftlik evinden para ve araba çalıp, bir daha dönmemek üzere yola düşer.
Fakat peşinde Sedat ve yanına aldığı üç erkek vardır.
Belirsiz bir Anadolu kentinin kenar mahallesinde başlayan Av, giderek ıssızlaşan vahşi doğaya uzanır.
Hızlı temposu, sade anlatımı ve sert tarzıyla Av, genç bir kadının erkek-egemen bir toplumda hayatta kalma mücadelesi verirken, bir şiddet girdabının içine çekilmesini anlatan, gerçekçi bir gerilim filmidir.
Yönetmen: Emre Akay
Senaryo: Emre Akay & Deniz Cuylan
Oyuncular: Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar, Yağız Can Konyalı, Baki Rıdvan Kaymaz, Yılmaz Bayraktar ve Kenan Acar
Yapımcılar: Emre Akay, Tolga Topçu, Diloy Gülün
Görüntü Yönetmeni: Barış Özbiçer
Sanat Yönetmeni: Sıla Karaca, Seda Saçlı
Kurgu: Taner Sarf, Emre Akay
Ses ve Müzik: Deniz Cuylan, Brian Bender
Miks: Marcello Dubaz
Süre: 87 dk.
Dil: Türkçe
Yıl: 2020
Prodüksiyon Şirketleri: JaguarProjects, Darlingo Pictures, Karma Films
Türkiye Dağıtımı: Bir Film
Dünya Satış Ajansı: WTFilms (Fransa)
Yorum Gönder