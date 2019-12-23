'Penceredeki Kadın' 15 Mayıs'ta vizyonda!

Hastalığı sebebiyle dışarı çıkamayan ve gününün çoğunu New York’taki dairesinde tek başına şarap içerek, film izleyerek ve komşularını gözetleyerek geçirir.
Karşı dairesine yeni taşınan iyi görünümlü bir aileyi gözetlerken görmemesi gereken bir olaya tanıklık eder.
O andan itibaren gördüklerinin gerçekliğini kanıtlamaya çalışsa da herkes halüsinasyon mu, gerçek mi olduğu konusunda ikileme düşmüştür.
The Woman in the Window / Penceredeki Kadın, 15 Mayıs 2020’de vizyona girecek..
Yönetmen: Joe Wright
Senaryo: A.J. Finn (roman), Tracy Letts
Oyuncular: Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Anthony Mackie
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