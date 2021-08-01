'Peter Rabbit: Kaçak Tavşan' 6 Ağustos'ta sinemalarda!

Peter Rabbit: Kaçak Tavşan'da sevimli haylaz geri dönüyor.
Bea, Thomas ve tavşanlar eğreti bir aile kurarlar ama görünüşe göre Peter tüm çabalarına karşın afacanlık namından kurtulamamaktadır.
Macera peşinde bahçeden dışarı çıkan Peter, kendini afacanlığının takdir edildiği bir dünyada bulur.
Ancak, ailesi onu aramak için her şeylerini riske atınca, Peter’ın ne tür bir tavşan olmak istediğini çözme vakti gelir.
Columbia Pictures, 2.0 Entertainment ve MRC işbirliğiyle, bir Animal Logic Entertainment-Olive Bridge Entertainment yapımı olan Will Gluck filmi, Peter Rabbit 2: The Runaway / Peter Rabbit: Kaçak Tavşan'ı sunar.
Will Gluck’ın yönettiği, Will Gluck ve Patrick Burleigh’nin yazdığı filmin yapımcılığını Will Gluck, Zareh Nalbandian, Catherine Bishop ve Jodi Hildebrand; yönetici yapımcılığını ise Doug Belgrad, Jonathan Hludzinski, Jason Lust, Emma Topping ve Thomas Merrington gerçekleştirdi.
Peter Rabbit: Kaçak Tavşan'ın görüntü yönetimi ACS’ten Peter Menzies, Jr.’ın, yapım tasarımı Roger Ford’un, kurgusu ASE ACE’den Matt Villa’nın, kostüm tasarımı ise Lizzy Gardiner’ın imzasını taşıyor.
Filmin müziğini Dominic Lewis besteledi; müzik amirliğini ise Wende Crowley üstlendi.
Peter Rabbit 2: The Runaway / Peter Rabbit: Kaçak Tavşan, 6 Ağustos'ta Türkçe dublajlı olarak sinemalarda..
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