Kumbaracı50’den yeni oyun: Cyrano de Bergerac

Kumbaracı50’nin sahneye koyduğu yeni oyunu Cyrano de Bergerac, 28 Temmuz 2021 Çarşamba ve 29 Temmuz 2021 Perşembe akşamları KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda ilk kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Edmond Rostand’un yazdığı, Sabri Esat Siyavuşgil’in dilimize çevirdiği, yönetmenliğini Yiğit Sertdemir’in üstlendiği oyunda Ayşegül Uraz, Burçak Çöllü, Candan Seda Balaban, İsmail Sağır, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Sinem Öcalır ve Yiğit Sertdemir rol alıyor.
Tiyatro tarihinin unutulmaz karakterlerinden Cyrano de Bergerac, Kumbaracı50’nin yeni müzikli oyunuyla uzun bir aradan sonra sahneye dönüyor.
Çöken imparatorluklar ve kapitalizmin ilk ayak seslerinin duyulduğu zamanlarda yazılan “Cyrano de Bergerac”, erdeme, iyiliğe, aşka, dostluğa dair ne varsa hatırlatıyor.
Cyrano de Bergerac’ın gerçekçi ve bir o kadar da büyülü dünyası; bir kabarenin danslı, müzikli dünyasında Cyrano’nun sivri diline, mizahına, ruhuna yaraşır şekilde arz-ı endam ediyor.
AÇIK HAVADA GÜVENLE SOSYALLEŞME İMKANI
Geçtiğimiz yaz misafirlerinin içleri rahat bir şekilde açık havada vakit geçirmelerini sağlayan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda COVID-19 nedeniyle alınan hijyen tedbirleri bu yıl da en üst düzeyde uygulanıyor. Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı, kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde misafirlerin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılıyor. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunluluğu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin ediliyor.
Bilet fiyatlarının 60-180 TL arasında değişiklik gösterdiği oyunların kapı açılış saati 18.30, başlama saati ise 21.00.
Biletler oyun başlayana kadar online olarak Biletix’ten temin edilebiliyor.
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