I Love Kuduro'yu 'online' izle!

House ve tekno ile geleneksel Angola ritimlerinin buluştuğu bir müzik ve dans türü olan Kuduro, iç savaşın son on yılında sokaklardan doğan bir kültür hareketi olarak hayat bulur.
Başkent Luanda’nın merkezindeki diskolar ve partilerde hızla adını duyurduktan kısa bir süre sonra ülkedeki bütün şehirlere yayılır.
Gündelik hayat esintili sözleriyle Angola popüler kültürünün ayrılmaz parçası hâline gelen Kuduro, gitgide popülerlik kazanarak Afrika’nın dört yanındaki gençlerin beğenisini toplar.
2014 yapımı I Love Kuduro [Kuduro’yu Seviyorum], bu hareketin Angola’da ortaya çıkma nedenleri ve gençler üzerindeki etkilerini incelerken sınırları aşan dinamizmini renkli görüntüler eşliğinde aktarıyor.
Kuduro’nun en tanınmış yıldızlarının da yer aldığı belgesel film, ülkenin yeni kuşak müzisyenlerinin yeteneklerine ışık tutuyor.
I Love Kuduro / Kuduro’yu Seviyorum
Yönetmen: Mário Patrocínio
96 dakika
2014, Portekizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 7,5 /10
Filmler, yalnızca Türkiye’den erişime açıktır.
Perşembe Sineması, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülmektedir.
I Love Kuduro / Kuduro’yu Seviyorum'u 22 Kasım'a kadar buradan izleyebilirsiniz..
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