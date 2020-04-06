'Google and the World Brain' YouTube'da gösterimde!

Google’ın bugüne dek yayımlanmış her kitabı tarayıp dijital ortama aktarma planı, internette gerçekleştirilen en kapsamlı ve iddialı projelerden biri olarak öne çıktı.
İnsanlık adına geleceğe miras bir kitaplık oluşturduğunu ısrarla belirten teknoloji devinin tek amacının bu olmadığını düşünenlerse çok tartışmalı bu girişimi durdurmaya kararlıydı.
SALT, 56. Kütüphane Haftası özelinde, Ben Lewis
’in 2013 yapımı Google and the World Brain / Google ve Dünyanın Beyni
adlı ödüllü belgesel filmini çevrimiçi gösterime sunuyor.
90 dakikalık İngilizce filmi, 3-17 Nisan tarihlerinde SALT Online YouTube kanalından Türkçe alt yazılı olarak izlemek mümkün.
SALT Online YouTube
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