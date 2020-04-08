'Başka Sinema' evinizin salonunda!

GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN “BİLET” KAVRAMI DEĞİŞİYOR
Başka Sinema, BluTV işbirliğiyle (ilk defa gösterilecek filmleri kirala-izle sistemiyle) 8 Nisan’dan itibaren yeni filmleriyle bir süreliğine evlerinize konuk olacak.
BluTV üyesi olmanıza gerek kalmadan, hiçbir yerde göremeyeceğiniz, beyazperdede seyircilerle buluşamamış filmleri evinizden dışarı çıkmadan izleyebileceksiniz. Tıpkı sinemaya gidermiş gibi, BluTV üzerinden biletinizi alıp size verilen süre içerisinde yepyeni Başka Sinema filmlerini izlemek mümkün olacak.
Sinema salonlarında gösterime girmemiş bu yeni filmler BluTV’de 14 gün boyunca gösterimde kalacak. “Başka Çarşamba” gösterimleri de BluTV’de devam edecek.
BAĞIMSIZ SİNEMACILAR VE SİNEMALAR İLE DAYANIŞMA #başkasinemasalonda
Üstelik bu süre zarfında varlıklarını sürdürebilmeleri için, bilet ücretlerinin bir kısmını Başka Sinema sinemalarına aktarıyoruz.
Alacağınız her bilet sinemalarımızın bu dönemi atlatınca kapılarını açması için bir destek olacak. BluTV işbirliği ve Kariyo & Ababay Vakfı katkılarıyla gerçekleşen bu proje ile hem filmleri bu dönemde gösterime giremeyen yerli bağımsız sinemacılar, hem de sinemalar desteklenecek, siz seyircilerimiz de bu dönemde sinema salonlarında göstermeyi planladığımız filmleri evinizin salonunda izleme imkânına kavuşacaksınız.
8 Nisan Başka Çarşamba’da 56. Antalya Film Festivali’nden 11 ödülle dönerek büyük bir başarıya imza atan Bozkır filmini sanal galada izlemenin yanı sıra, yönetmen Ali Özel’le 22:30’da Başka Sinema instagram hesabı üzerinden gerçekleşecek canlı yayında söyleşiye dahil olabilecek ve sorularınızı yöneltebileceksiniz.
9 Nisan’dan itibaren ise 69. Berlin Film Festivali’nin açılış filmi “The Kindness Of Strangers - Yabancıların Nezaketi”, 72. Cannes Film Festivali kapanış filmi “The Specials - Kural Dışı” ve daha önce sadece festivallerde gösterilmiş, Dardenne Kardeşler’in 72. Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandığı son filmleri “Le Jeune Ahmed - Genç Ahmed”in yer alacağı ilk hafta programızda, istediğiniz filme 19,90 TL ödeyerek biletinizi alabilirsiniz.
Sinemada film izleyebileceğimiz günleri özlemle beklerken, 8 Nisan’da evlerinizin salonunda buluşalım.
Önümüzdeki haftaların programları için..
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