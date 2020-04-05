'Barış Gelini Pippa Bacca' Filmi Yakında Vizyonda!

31 Mart 2008 yılında Türk halkı olarak hepimiz tek yürek olup, İtalyan Barış Gelini için üzüldük.
Pippa Bacca’nın ölümünün ardındaki gerçekleri anlatan film yakında vizyonda!
Barış gelini olarak bilinen İtalyan sanatçı Giuseppina Pasqualino di Marineo tüm dünyanın tanıdığı ismiyle Pippa Bacca ve arkadaşı Silvia Moro, 8 Mart 2008’de ‘Barış Gelini’ adını verdikleri proje için şiddetin hakim olduğu ülkelere barış ve sevgi mesajı vermek için yola çıkmışlardı.
İki kadının Milano’dan başlayan yolculukları, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Filistin üzerinden devam ederek, Tel-Aviv’de son bulacaktı.
Barış isteyen Pippa ve Silvia’nın bu projedeki başlıca mottoları; İnsanlara güvenmekti. Otostopla seyahat etmeyi de bu sebeple seçtiler.
Türkiye'ye geldikten sonra arkadaşı Silvia ile yolları ayrılan ve sonrasında tek başına yaptığı otostopta Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ortadan kaybolan İtalyan sanatçının tecavüz edilip boğularak öldürüldüğünü öğrendik.
Pippa’nın kayboluşu kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 3 Nisan’da medyada yer bulmaya başladı. Pippa’nın en son bindiği kamyonetin sahibi Murat Karataş, gözaltına alınarak tutuklandı.
Yıllar sonra günümüzde, 2020’de İtalyan yönetmen Simone Manetti’nin yorumuyla Pippa’nın kamerasındaki gerçekleri de kapsayan bir film yapıldı.
Yıllardır Pippa ile ilgili aradığımız gerçekleri farklı bir anlatım dilinde bize sunacak olan I'm in Love With Pippa Bacca adlı bu film, Serpil Altın Film’in Türkiye’deki lisans haklarını almasıyla Barış Gelini: Pippa Bacca ismiyle çok yakında Türk seyircisi ile buluşacak.
Pippa’nın kamerası ölümünden sonra tüm gerçekleri ve sırları bize anlatacak!
Pippa Bacca 12 yıl sonra bugün bile sonsuza dek dünya üzerinde barış umudunu haykıran kadınların yol göstericisi olmaya devam ediyor. Bu filmle barışın bir kez daha önemini kavrayacağız. Bir umutla insan olarak bakabilmek için..
Yorum Gönder