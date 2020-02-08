Onlarca yıl boyunca birçok insan, ölümcül kimyasallara maruz kalmıştır.
Çevre savunma avukatı Rob Bilott (Mark Ruffalo), büyük kimya şirketlerini savunan bir avukattır.
Büyük çalışmalarının getirisi olarak, Cincinnati’de bir hukuk bürosuna ortak olur.
Sığırları ölen ve yaşadığı çiftlik alanı harap olan bir çiftçi, o bölgedeki DuPont fabrikasının Batı Virginia bölgesine zehirli atık attığını iddia eder.
Bu olayı çözmesi için avukat Rob Billot’tan yardım ister.
Gerçeği öğrenmeyi ümit eden Bilott, şirketteki ortağı Tom Terp'in (Akademi Ödüllü Tim Robbins) yardımıyla 15 yıllık destansı bir mücadelenin başlangıcına işaret edecek bir şikayette bulunur.
Bu olay sadece eşi Sarah (Akademi Ödüllü Anne Hathaway) ile olan ilişkisini değil aynı zamanda itibarını, sağlığını ve parasal problemlerini de test edecektir.
FİLM HAKKINDA
• Nathaniel Rich’in New York Times Dergisi'nde çığır açan makalesinden yola çıkılan, inatçı çevre savunma avukatı olan Rob Bilott'ın DuPont ve Teflon'un hikayesi.
• Film kış aylarında Cincinnati ve Batı Virginia'da çekildi. Çok sayıda gerçek mekanlarda çekim yapıldı.
• Mükemmel oyuncu kadrosunun yanında birçok yerel aktör de filme dahil oldu.
• Zamanın ve mekânın özgüllüğü, havalı bir gözlemsel stili vurgulamak için zıt yerleri birbirine harmanlanıp görsel bir dille aktarılmıştır.
• Mark Ruffalo, Rob ve ailesi ile çok fazla zaman geçirerek onların fiziki yapılarını, jestlerini, yürüdüğü ve yaşadığı yerleri gözlemlemiştir.
Dark Waters / Karanlık Sular, 7 şubat'ta gösterime girdi..
I'm Not There (2007) ve Carol (2015) gibi şaheserlere imza atmış Todd Haynes'in ustalığını yeniden hissettiren Dark Waters, ürettikleriyle doğanın, hayvanların, dolayısıyla da insanların ölümcül zararlara uğramasını zerre umursamayan 'Vahşi Kapitalizm'e karşı, 'iyi kalpli' bir avukatın her şeyini riske ederek kazandığı 'gerçek' mücadeleyi anlatırken, bizi bir anlığına da olsa umutlandırıyor belki ama, hemen akabinde beliren acı gerçeklerin karamsarlığı içimizi karartmaya aynen devam ediyor..
Nasıl karartmasın ki?.
Sonuçta elde edilen kazanım, bir milyar metrekarelik bataklığın bir metrekarelik kısmının kurutulmasından ya da kendinden başkasını düşünmeyen patronların devasa kârlarından 'eser' miktarını kaybetmelerinden ibarettir; ki doğayı ve halkları, her açıdan sömürmenin sekteye uğratılmasını -bu koşullarda- hayal etmek bile mümkün değildir..
Bu arada, meselenin/mücadelenin ana ve zehirli maddesi olan Teflon'dan mamul mutfak eşyaları piyasada halen peynir ekmek gibi satıldığına ve de daha bugün evde teflon tavamda -hem de soğanlı- menemen yaptığıma göre, hangi mücadeleden, hangi umuttan bahsediyoruz ki allasen!?
7 /10
MARK RUFFALO (Rob Bilott)
Hollywood'un en çok aranan aktörlerinden biridir. Akademi Ödülü, Altın Küre, BAFTA ve Emmy adayı olan Ruffalo, Ang Lee, Martin Scorsese, Michael Mann, Spike Jonze, David Fincher, Fernando Meirelles ve Michel Gondry gibi çok çeşitli yetenekli yönetmenle çalışmıştır.
2019’da Marvel'ın Avengers serisinin yirmi iki filmi kapsayan Avengers: Endgame’de Bruce Banner/ Hulk rolünü üstlendi. 2017 yılında dünya çapında 1.6 milyar dolar hasılat yapan ve 2002'den bu yana dünya çapında en büyük film açılışını yapan Avengers: Infinity War'da yer aldı.
2016'da Thor: Ragnarok'da ve The Price'da rol aldı. Son sekiz yıl içinde The Kids Are All Right, Foxcatcher ve Spotlight ile Oscar Ödüllerinde En İyi Film dalında aday oldu. 2016’da Spotlight filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ödül kazandı. Spotlight, altı adaylık arasından iki Oscar Ödülü (En İyi Film ve En İyi Orijinal Senaryo) kazandı. Üstün Performans Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü’ne layık görüldü.
Ruffalo ayrıca, Infinitely Polar Bear'daki rolüyle 2015 yılında Altın Küre adaylığı aldı. 2015'in başlarında Ruffalo, Avengers'daki Bruce Banner / Hulk rolünü yeniden canlandırdı. 2014'te Ruffalo, Foxcatcher'daki rolüyle Oscar Ödülü, Altın Küre, Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü ve BAFTA Ödülüne aday oldu. Film ayrıca En İyi Film / Drama dalında Altın Küre adaylığı aldı.
The Normal Heart’taki oyunculuğuyla Altın Küre ve Emmy’ye aday oldu. 'The Kids Are All' filmindeki performansı ile Oscar Ödülü, Beyaz Perde Oyuncuları Birliği, BAFTA ve Independent Spirit Ödülü’ne aday oldu. Bu adaylık dizisi ile birlikte New York Film Critics Circle tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ile de onurlandırıldı.
Ruffalo’nun oynadığı diğer filmler; Thanks for Sharing, Now You See Me, Shutter Island, We Don’t Live Here Anymore, Zodiac, The Brothers Bloom, Collateral, 13 Going on 30, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, In The Cut, Margaret, Blindness, Just Like Heaven, Reservation Road, All the King’s Men, What Doesn’t Kill You, My Life Without Me, The Last Castle, Windtalkers, XX/XY, Committed, Ride With the Devil, Studio 54, Safe Men, The Last Big Thing, Fish in the Bathtub, Life/Drawing and Begin Again.
ANNE HATHAWAY (Sarah Barlage Bilott)
Aktör ve yapımcı olarak çok yönlülüğü ile bilinen Oscar ödüllü bir aktristir. En son Serenity'de Matthew McConaughey ve Diane Lane ile birlikte rol aldı.
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter ve Rihanna ile birlikte Ocean’s Eight’te ve Rebel Wilson'la birlikte The Hustle'da rol aldı.
People dergisi tarafından 2006 yılında En Güzel 50 İnsan arasında gösterilen Anne Hathaway Sefiller filmindeki performansı ile övgü dolu yorumlar ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ü kazanmıştır. Ayrıca aralarında Altın Küre, SAG ve BAFTA'nın da bulunduğu diğer büyük önemli ödülleri de almıştır.
Oynadığı diğer filmler; Colossal, The Intern, Alice Through the Looking Glass, Alice In Wonderland, Interstellar, Don Peyote, Song One, Don Jon, The Dark Knight Rises, One Day, Rio, Valentine’s Day, Bride Wars, Passengers, Get Smart, Becoming Jane, The Devil Wears Prada, Brokeback Mountain, Havoc, Ella Enchanted, The Cat Returns, Nicholas Nickleby, The Other Side of Heaven, The Princess Diaries 2: Royal Engagement ve The Princess Diaries.
|Todd Haynes
TODD HAYNES (Yönetmen)
Ünlü Amerikan bağımsız film yönetmeni ve senaristi. 1991 yapımı ilk uzun metrajlı filmi Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan Poison ile yönetmenlik kariyerine başlamıştır. 1995'te Haynes’in ikinci uzun metrajlı filmi Safe filmi ile on yıl sonra Village Voice tarafından 90’ların en iyi filmi seçildi.
Haynes’in bir sonraki filmi Velvet Goldmine, 1998'de Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü’nü aldı.
Haynes’in Julian Sir Moore’un melodramlarından esinlenilen bir sonraki film olan Far from Heaven (2002) ile, Orijinal Senaryo da dahil olmak üzere dört dalda Akademi Ödülü adaylığı alarak büyük başarı elde etti. Haynes, bu film ile Independent Spirit Award En İyi Yönetmen Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.
2007 Venedik Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü alan ve Cate Blanchett'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran I’m Not There Bob Dylan'ın hayatını konu alan filme imza attı.
2011 yılında Haynes, üç Altın Küre Ödülü, 21 Emmy adaylığı alan Kate Winslet'in oynadığı mini dizi Mildred Pierce’ı yazıp yönetti.
2015 yılında Cate Blanchett ve Rooney Mara'nın oynadığı Carol filmi ile altı dalda Akademi Ödülü adayı, beş dalda Altın Küre Ödülü adayı ve dokuz dalda BAFTA Ödülü adayı oldu.
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