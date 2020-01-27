27.01.2020
'Vahşi Dostum' 31 Ocak'ta vizyonda!
Ailesi Güney Afrika’daki bir hayvan çiftliğini işletmek için taşınmaya karar verir ve Mia bu karardan dolayı mutsuz olur.
Ama güzeller güzeli bembeyaz bir aslan Charlie doğduğunda, Mia bu vahşi dostu ile mükemmel bir bağ kurar ve mutluluğu yeniden bulur.
Aradan 3 yıl geçmiş ve Mia ile Charlie arasında kopartılamayacak harika bir bağ kurulmuştur.
Babasının sakladığı bir sırrın açığa çıkmasıyla ailenin hayatı alt üst olmak üzeredir.
Bu durumu öğrenen Mia, dostu Charlie’ye zarar geleceğini düşünür ve Charlie’yle birlikte güvende olacakları bir yer aramak için evden kaçmaya karar verir.
Vahşi Afrika arazilerinde bol aksiyonlu bir maceraya atılırlar.
Mia et le Lion Blanc / Vahşi Dostum / Mia and the White Lion, 31 Ocak'ta sinemalarda..
Yönetmen: Gilles de Maistre
Senaryo: Prune de Maistre, William Davies
Oyuncular: Daniah De Villiers, Melanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan
Tür: Aile, Macera
Süre: 98 dk.
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