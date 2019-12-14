'Bad Boys: Her Zaman Çılgın' 24 Ocak’ta vizyonda!

Her Zaman Çılgın olan; Mike Lowrey (Will Smith) ve Marcus Burnett (Martin Lawrence), son bir macera için beklenen filmleri Bad Boys for Life / Bad Boys: Her Zaman Çılgın ile geri dönüyorlar.
Yönetmen: Adil El Arbi & Bilall Fallah
Yazarlar: Joe Carnahan ve Chris Bremner
Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam ve Joe Pantoliano
Yapımcılar: Jerry Bruckheimer, Will Smith, Doug Belgrad
Yönetici Yapımcılar: Barry Waldman, Chad Oman, Mike Stenson, James Lassiter
Bad Boys for Life / Bad Boys: Her Zaman Çılgın, 24 Ocak’ta Türkçe dublaj ve IMAX seçenekleriyle sinemalarda.
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