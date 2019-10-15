15.10.2019
'Parazit' 1 Kasım'da sinemalarda!
Ki-Taek fakir ve işsiz bir adamdır.
Karısı, oğlu ve kızıyla Seul’un arka mahallerinden birinde, böceklerin istila ettiği bir evde yaşamaktadır.
Bir gün Ki-Taek’in oğlu Ki-Woo, son derece varlıklı bir ailenin evinde özel eğitmenlik işi bulur ve çok geçmeden kendi ailesi ile birlikte Park ailesinin hayatının bir parçası olmaya başlar.
Bu yılın en çok merak edilen filmlerinden olan, hem seyirci, hem eleştirmenlerden tam puan alan Parazit’in yönetmen koltuğunda Okja, The Host, Snowpiercer ve Memories of Murder'ın deneyimli yönetmeni Bong Joon-Ho oturuyor.
Gisaengchung / Parazit / Parasite, 1 Kasım'dan itibaren sinemalarda..
Yönetmen: Bong Joon-ho
Senaryo: Bong Joon-ho, Han Jin Won
Oyuncular: Song Kang-ho, Jo Yeo-jeong, Park So-dam, Choi Woo-sik, Lee Sun-kyun
Tür: Dram, Gerilim
Filmin mmknmrtb notu: 9,5 /10
Yorum Gönder