'Mucize 2 : Aşk' 6 Aralık'ta vizyonda!

Vizyon için geri sayımın başladığı şu günlerde Mert Turak’ın oynadığı Aziz ile Biran Damla Yılmaz’ın canlandırdığı Mızgın’ın gerçek aşk ve sevgi öyküsü her izleyenin içine işleyecek.
Film, duygu dolu evrensel hikayesiyle ayakta kalmaya ve çıkış yolu arayanların başarıları ile sesleri hiç çıkmayan, güneşi hiç görmeyen, başları dik duran engellilerin azim hikayesi ile umutları yeşertecek.
Büyüleyici hikayesiyle, görsel atmosferiyle fark yaratmaya hazırlanan Mucize 2 : Aşk, dokunaklı hikayesiyle 1960’lı ve 1970’li yılların Türkiye’sinde geçiyor.
Mucize 2 : Aşk, ilk filmin sonunda iyileşen Aziz (Mert Turak)’in 7 yıllık iyileşme mücadelesini anlatarak, hikayeye kaldığı yerden devam edecek..
İzleyici, Egeli öğretmen Mahir (Fikret Kuşkan)’in doğunun ücra köyündeki engelli Aziz’in hayatını nasıl değiştirdiğini izleyerek dostluklarına hayran kalacak ve Mızgın (Biran Damla Yılmaz) ile de bir kadının Allah’a sığınıp engelli olan kocasını, aşkı ve insanlığı ile nasıl iyileştirdiğine tanıklık edecek.
Murat Tokat / Boyut Film’in yapımcılığında Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Ali Sürmeli, Metin Yıldız, Meral Çetinkaya, Suna Selen ve Dilek Denizdelen’in de yer aldığı film, engellilere ve öğretmenlere adandı.
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